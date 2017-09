Dal canto suo il premier spagnolo Mariano Rajoy ha detto davanti al Congresso dei deputati dopo il blitz della Guardia civil contro il governo catalano che la risposta alla sfida indipendentista di Barcellona “non puo’ essere diversa da quella decisa”. “A nessuno piace questa situazione, e a me neppure” ha aggiunto. Il governo spagnolo “ha oltrepassato la linea rossa” e “si è convertito in una vergogna antidemocratica”. Lo ha detto il presidente della Generalita di Catalogna, Carles Puigdemont, in una dichiarazione alla stampa. Puigdemont ha confermato che il 1 ottobre il referendum sulla indipendenza catalana si farà e ha chiamato i cittadini catalani a “dare una risposta ferma, con un’atteggiamento civile e pacifico” “Le libertà sono di fatto sospese e represse – ha detto Puigdemont – il governo ha di fatto instaurato uno stato di eccezione”. Puigdemnont ha parlato di “arresti indiscriminati, e di intimidazioni”, una situazione inaccettabile in democrazia, con un governo che pretende di sospendere lo stato di diritto”. “Condanniamo l’attitudine totalitaria e antidemocratica del governo – ha aggiunto – che ha mostrato il suo volto repressivo e consideriamo illegittima la sospensione da parte di un governo che non rispetta principi fondamentali della democrazia. Il governo ha oltrepassato la linea rossa e si e’ convertito in una vergogna democratica”, ha aggiunto. “Di fronte a un regime repressivo e intimidatorio convochiamo i cittadini affinche’ il 1 ottobre diano una pacifica e civile, cosi’ faremo valere la legittimità democratica”.