Erba velenosa scambiata per zafferano. Due coniugi residenti a Cona (Ve) sono morti intossicati dalla colchicina, una sostanza estratta da una pianta selvatica. Giuseppe Agodi e Lorenza Frigatti, rispettivamente di 70 e 69 anni, hanno raccolto l’erba nei boschi di Folgaria (TN) per preparare un risotto. La donna è deceduta il 18 settembre all’ospedale di Piove San Sacco (Pd), diciassette giorni dopo il marito.

La procura di Padova, su richiesta dei sanitari, ha disposto l’autopsia sul corpo del settantenne. L’esame autoptico, eseguito dal dottor Massimo Montisci, ha riscontrato l’assenza dei segni tipici dell’infarto, confermando la diagnosi di avvelenamento. Per ora non è previsto alcun accertamento sulla salma di Lorenza Frigatti. Gli inquirenti hanno inoltrato le carte al Tribunale di Trento, nella cui circoscrizione è avvenuto il primo decesso.