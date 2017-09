Ricoverata la notte di sabato nel Reparto Infettivi dell’Infermi di Rimini, una donna affetta da sintomi sospetti riconducibili alla malaria. La signora, origini africane residente nel forlivese, si era presentata al pronto soccorso “Morgagni-Pierantoni” e, dopo una prima visita, trasferita nel nosocomio riminese , anche a causa del suo stato di gravidanza. La donna 39enne pare fosse appena rientrata da un viaggio nel suo Paese di origine e, una volta arrivata in Italia, ha presentato i primi sintomi della malattia. Sottoposta alle cure necessarie , le sue condizioni non sarebbero gravi ma, come da prassi medica , è stata informata l’Igiene Pubblica per un’eventuale indagine epidemiologica. Dall’Ausl precisano che la trasmissione della malaria non avviene attraverso contatti da persona a persona, ma solo tramite puntura di zanzara del genere anophele, non presente in Italia.