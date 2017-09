Le vinacce per dare aroma particolare anche al caffè. E’ l’idea di Francesco Donati titolare di Liolà- Caffè Italiano, piccola azienda di Conegliano Veneto nel Trevigiano. Dalla selezione delle uve migliori e certificate Bio dell’ultima vendemmia ha ottenuto vinacce da utilizzare per il suo caffè artigianla e che esporta in molti Paesi.

"Dopo duri anni di ricerca, – racconta Donati – aiutato da esperti del settore vitivinicolo, abbiamo finalmente raggiunto l'equilibrio ideale e abbiamo creato il primo caffè in assoluto legato al territorio.