Lady Gaga rimanda la tranche europea del suo “Joanne World Tour” a inizio 2018, a causa di problemi di salute. La cantante si curerà nelle prossime sette settimane affidandosi alle cure dei suoi dottori per recuperare e guarire dai traumi passati che tutt’ora influiscono sulla sua vita e le provocano dolori acuti.

Le date europee (compresa quella prevista il 26 settembre al Mediolanum Forum di Assago) saranno riprogrammate . La seconda parte del tour in Nord America, invece, continuerà come già programmato.

Informazioni riguardo i biglietti precedentemente acquistati saranno comunicate da Live Nation nei prossimi giorni.