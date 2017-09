Va emendato, ma sostanzialmente va bene. Angelino Alfano cambia idea e ora si dice a favore della legge sullo Ius soli che, ha detto parlando a New York in occasione della 72esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite “è un provvedimento che dal nostro punto di vista deve essere emendato, perché ci sono alcune cose che non funzionano. Di questo io parlerò nella sede del mio partito martedì 26 settembre”. Alfano ne parlerà con i suoi il 26 prossimo in direzione di Ap. Ma ormai ha deciso per l’apertura alla legge nonostante i molti malumori interni.

Trovano così conferma le indiscrezioni di forti pressioni vaticane su Alfano e i suoi per votare la legge che concede la cittadinanza ai figli degli immigrati e che sta particolarmente a cuore al Papa argentino. Un’intesa in questo senso sarebbe stata presa tra la Santa Sede e il premier Gentiloni in cambio di non si sa cosa.

Ma dentro Ap non mancano i distinguo. Soprattutto sull’ipotesi che il governo ali enato ponga la fiducia.

Maurizio Lupi, capogruppo di Alternativa popolare alla Camera, precisa: “Su una legge così importante non si può fare una forzatura inutile come l’introduzione della fiducia, a meno di non voler trasformare, a fine legislatura, il Senato in un’arena facendo di un importante provvedimento una bandierina politica che le varie tifoserie possono sventolare in campagna elettorale. Noi non ci stiamo e ribadiamo che i ministri AP non voteranno la fiducia e chiediamo modifiche importanti al Senato, affinchè si arrivi a uno Ius culturae che è cosa ben diversa dallo Ius soli”.