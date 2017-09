Le Regionarie siciliane del Movimento 5 Stelle restano sospese. Il Tribunale di Palermo, infatti, ha confermato lo stop deciso il 12 settembre in via cautelare. In bilico la candidatura a governatore della Sicilia di Giancarlo Cancelleri, scelto con la consultazione online. A presentare il ricorso era stato l’attivista Mauro Giulivi, che era stato escluso dalla lista dei candidati per non aver sottoscritto in tempo utile il codice etico dei 5 Stelle.

Il giudice ha bloccato il risultato del primo turno di votazione “limitatamente ai candidati della provincia di Palermo”, tra i quali sarebbe rientrato Giulivi se non fosse stato escluso, e sospende anche il risultato della seconda votazione, i cui esiti furono ufficializzati dallo staff il 9 luglio con l’investitura di Cancelleri nel ruolo di candidato governatore per il Movimento 5 Stelle. In pratica, si devono ripetere le Regionarie che riguardano Palermo e quelle che hanno eletto Cancelleri.

Al secondo turno Cancelleri ottenne la maggioranza dei 4.350 voti espressi sulla piattaforma Rousseau, superando la concorrenza di altri otto candidati.