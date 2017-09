Se le prove di alleanza elettorale per il Centrodestra sono quelle andate in onda ieri c’è poco da stare allegri. la Lega a Pontida, Berlusconi a Fiuggi (località che notoriamente porta male alla destra, Fini docet) e Giorgia meloni a Roma hanno passato la giornata a litigare sulla leadership e altre amenità.

Ne è venuta fuori soprattutto una gran confusione con Silvio Berlusconi ha chiuso la kermesse all’insegna dell’europeismo e del Ppe, Matteo Salvini a Pontida che ha confermato la linea dura e messo alla porta Bossi, Giorgia Meloni che ha detto no all’ipotesi di Tajani premier come porposto dal Cav.

Insomma: tutti contro tutti. Come inizio non c’è che dire…

Soprattutto alta la tensione tra Lega e Forza Italia. Perchè se a Pontida Matteo Salvini parla di Lega al governo del Paese e si gandida a guidare la coalizione vincente, Nella cittadina termale del Lazio Berlusconi ribatte che la guida della colaizione spetta ai forszisti e che futuro premier sarà lui o, al massimo, Antonio Tajani attuale presidente dell’Europarlamento.

In un’ora e mezza di discorso Berlusconi fa l’elogio dell’Europa che vorrebbe e parla dell’esperienza per governare.

«Per governare un Paese – avverte – non si può improvvisare, serve una grande esperienza decisionale. Io non ho mai usato la mia età per avere voti, anzi ho fatto un patto con diavolo per togliermi 20 anni, lui ha iniziato a togliermene un po’ ma guardandomi allo specchio ne ho dubitato». Un messaggio più che diretto alla Lega. Cui manda a dire: «Alla Lega dico che avremo sempre rispetto per le loro idee, ma la Lega sappia che il centrodestra l’abbiamo fatto noi e abbiamo sempre avuto il leader per realizzare il programma. Siamo noi che abbiamo portato al governo forze che erano sempre state escluse». Insomma, al massimo Salvini può continuare a fare il vassallo dell’imperatore, il quale attende di essere messo nelle condizioni di dare il meglio di sé. «Io attendo dall’Europa di riavere completamente il mio onore per potermi presentare agli italiani da uomo integro che verso lo stato è sempre stato un contribuente onesto e leale».

Dall’altra parte d’Italia, a Pontida, Matteo Salvini cita Berlusconi una sola volta, e solo per ammonirlo che di recuperare dei «poltronari» alla Alfano non vuol sentire parlare. Per il resto è praticamente gelo.

Del resto sui campi di Pontida uno dei gadget pià gettonati è la maglietta con la scritta «Berlusconi basta! Ti prego fatti da parte»

Il leader leghista si sente già al governo e promette di cancellare le leggi liberticide della sinistra a partire da quelle di Fiano e Mancino. Quanto all’Europa cara a Berlusconi «O cambia, o addio».