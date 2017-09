Sei passeggeri sono state attaccati con un gas irritante nell’aeroporto di Francoforte: lo scrive il tabloid Mail online citando la Bild. L’attacco e’ avvenuto alle 11:00 nell’area check-in del Terminale 1 dello scalo. L’allarme in aeroporto è poi cessato. I vigili del fuoco non hanno registrato valori oltre la soglia di criticità. L’origine del disagio non è stato ancora chiarito. Le indagini proseguono. Per ragioni di sicurezza due sportelli sono stati chiusi nel terminal 1.

In precedenza le agenzie avevano riferito di un attacco con gas irritante che aveva colpito sei passeggeri.

Si è trattato comunque di un «incidente», sempre secondo la Dpa. Un portavoce della polizia federale ha dichiarato che «può essere stato un difetto tecnico, un disguido oppure uno scherzo di cattivo gusto». «Indaghiamo ancora – ha proseguito il portavoce – ma in ogni caso non partiamo dal presupposto che ci sia stata una rilevante volontà criminale dolosa dietro quanto avvenuto».