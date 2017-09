E’ stato catturato in Uruguay il boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito, latitante da 25 anni. Lo rendono noto fonti locali, riprese dai media di Montevideo. Era indicato dalla polizia tra i cinque ricercati più pericolosi, insieme ad Attilio Cubeddu, Marco Di Lauro, Matteo Messina Denaro e Giovanni Motisi. Dovrà scontare una pena di 30 anni.

Inserito da tempo nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità, insieme tra gli altri a Matteo Messina Denaro, il 51enne “boss” della ‘ndrangheta viveva da anni indisturbato nella capitale dell’Uruguay in una lussuosa villa.

Morabito è accusato di aver fatto parte tra il 1988 e il 1994 di un gruppo del narcotraffico, nella quale organizzava il trasporto della droga in Italia e la distribuzione a Milano. Il ministero degli Interni uruguaiano cita inoltre i casi del traffico “nel 1993 di 32 kg di cocaina in Italia, operazione fallita a causa della cattura in Francia di un trafficante, e di 592 kg nel 1992 dal Brasile all’Italia, droga confiscata in quest’ultimo paese”.Da ultimo, si ricorda un’operazione l’anno successivo con 630 kg di cocaina.