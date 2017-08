Il regime di ha compiuto un altro atto provocatorio contro la comunità internazionale lanciando un nuovomissile balistico che ha sorvolato il Giappone finendo nel Pacifico al largo di Hokkaido.

Il premier giapponese Shinzo Abe ha affermato che il missile lanciato dalla Corea del Nord ha sorvolato lo spazio aereo giapponese, all’altezza dell’isola di Hokkaido, ed è poi caduto in mare spezzandosi in tre parti. La tv pubblica giapponese ha anche riferito non ci sono segni di danni sul territorio giapponese. Dal canto suo Abe ha dichiarato che farà il massimo sforzo per proteggere la popolazione del Giappone.

Il presidente Donald Trump e il premier nipponico Shinzo Abe hanno avuto una telefonata sulla vicenda, convenendo di tenere viva la pressione su Pyongyang.

La Corea del Sud, in risposta al missile lanciato dalla Corea del Nord, ha tenuto manovre aeree con quattro caccia F-15 che hanno sganciato otto bombe MK-84 su target al Pilseung Range, campo militare sulla costa orientale: il portavoce presidenziale Park Su-hyun ha detto che il direttore della sicurezza nazionale Chung Eui-yong ha avuto un colloquio con la controparte americana H.R. McMaster sull’ultima “provocazione” del Nord.

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu si riunirà oggi d’urgenza su richiesta di Usa, Corea del Sud e Giappone “sulle minacce a pace e stabilità” per l’ultimo missile balistico lanciato in mattinata dalla Corea del Nord. Lo riporta l’agenzia Yonhap, citando un funzionario del ministero degli Esteri di Seul. Il vettore ha sorvolato il Giappone finendo nel Pacifico al largo di Hokkaido. Il presidente Donald Trump e il premier nipponico Shinzo Abe hanno avuto una telefonata sulla vicenda, convenendo di tenere viva la pressione su Pyongyang.