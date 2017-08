A Rotterdam è stato annullato all’ultimo momento il concerto della band americana Allah-Las – criticata in passato dai musulmani per il nome – per un’allerta terrorismo . Grazie ad una segnalazione della Spagna, ancora sotto shock per gli attentati di Barcellona e Cambrils di una settimana fa, la polizia olandese ha trovato vicino al luogo dell’evento un furgoncino con la targa spagnola che conteneva bombolette di gas. L’autista è stato arrestato. Secondo il quotidiano El Pais è spagnolo e ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine olandesi perche’ “andava e veniva” dal Maassilo, un ex silos adibito a sala concerti che può contenere un migliaio di persone.

La polizia olandese ha fatto sapere che a bordo del van, esaminato accuratamente, non c’erano che un paio di bombole. “E’ presto per dire se vi siano collegamenti con i fatti di Barcellona”, aveva detto alla conferenza stampa il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Il livello di allerta in Olanda resta comunque a livello 4 su una scala di cinque.Un agente dell’ antiterrorismo spagnolo ha escluso che il furgoncino con le bombole di gas, peraltro pare solo due, trovato a Rotterdam vicino a una sala da concerti e ritenuto possibile arma di un ennesimo attentato, sia collegato con gli attacchi del 17 agosto a Barcellona e Cambrils. La stessa fonte ha detto che gli investigatori hanno scartato l’ipotesi di un legame tra l’autista del furgone, uno spagnolo fermato in serata, e la cellula responsabile di quegli attacchi.