Un’automobile ha travolto un gruppo di soldati francesi a Levallois-Perret, nel dipartimento di Hauts-de-Seine, alla periferia di Parigi: secondo la Prefettura, almeno sei soldati sono rimasti feriti, e due sono in gravi condizioni. La polizia ha subito iniziato la caccia al veicolo in fuga, ma non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto volontario o meno. La Prefettura, intanto, ha fatto sapere che “al momento si tratta di un incidente, è in corso un’indagine”. Per il sindaco di Levallois, Patrick Balkany, si tratta invece di “un atto indubbiamente deliberato”: secondo il primo cittadino l’auto, una Bmw, sostava in attesa e all’improvviso ha accelerato “molto velocemente” travolgendo il gruppo di 6 militari del 35mo reggimento di fanteria.