Ferrarelle, assistita dallo studio legale BDL e dallo studio Perno Cremonese e Associati di Roma. ha acquisito il 99% di Amedei, marchio d’eccellenza nella lavorazione del cacao nato nel 1990 da un’idea della maitre chocolatier Cecilia Tessieri. Ferrarelle rileverà le quote dell’azienda toscana (pari al 75%) acquisite nel 2015 dal fondo Octopus Europe Limited, oltre a quelle di proprietà di Tessieri, che conserverà una quota dell’1%, e resterà in azienda a garanzia della continuità aziendale.

Ferrarelle investirà ulteriormente nella produzione di Pontedera, apportando il proprio know-how in termini di capacità industriale e organizzazione commerciale. L'obiettivo è sviluppare il marchio nel mondo con un progetto di crescita già individuato, per aumentarne la presenza nella distribuzione, non solo horeca, ma anche