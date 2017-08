Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di rimuovere Anthony Scaramucci dal ruolo di direttore della comunicazione, riferisce il New York Times.

Anche la Cnn riferisce, citando fonti della Casa Bianca, che Anthony Scaramucci è adesso fuori dal ruolo di direttore della comunicazione e che è attesa una comunicazione della Casa Bianca a riguardo. Secondo la ricostruzione del New York Times, Trump ha deciso di rimuovere Scaramucci solo 10 giorni soltanto dopo la sua nomina, su richiesta del nuovo chief of staff, John Kelly, che si è insediato oggi nella West Wing. Questo dopo che Scaramucci aveva detto nei giorni scorsi di rispondere direttamente al presidente. Non è chiaro al momento se Scaramucci rimarrà alla Casa Bianca con un altro ruolo.