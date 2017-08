Parigi ospiterà le Olimpiadi del 2024 e Los Angeles nel 2028. L’Italia resta a guardare con l’amaro in bocca e tanti rimpianti,dopo il ritiro della candidatura di Roma per volontà della sindaca Virginia Raggi e lo stop a Milano. La decisione quasi inedita del Comitato olimpico internazionale (Cio) di procedere alla doppia assegnazione dei giochi 2024 e 2028 ha infatti tagliato le gambe ai sogni di Milano di candidarsi. La prossima assegnazione si farà nel 2025 e per questo anche l’potesi di Napoli 2032 appare prematura.