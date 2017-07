Tragedia a Porto Santo Stefano, nel Grossetano: il comandante della polizia municipale di Monte Argentario, Loredana Busonero, ha sparato al figlio di 17 anni e poi si è tolto la vita. Il ragazzo, ferito alla testa gravemente, è stato trasferito all’ospedale di Siena per un disperato tentativo di salvarlo.Sul posto i carabinieri della compagnia di Orbetello, che cercano di far luce sull’episodio.Busonero era la ex moglie di Marco Visconti, ex sindaco di Monte Argentario e deceduto lo scorso anno. Entambi, negli anni scorsi, era stati rinviati a giudizio per concussione e tentata concussione venendo assolti “perché il fatto non sussiste”.