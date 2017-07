E’ stato catturato dalla polizia il latitante Giuseppe Mastini, noto come Johnny Lo Zingaro, l’ergastolano evaso il 30 giugno scorso dal carcere di Fossano (Cuneo). A darne notizia la Polizia di Stato in un tweet.

A catturare Mastini agenti del Servizio Centrale Operativo e delle squadre Mobili di Cuneo, Lucca e Siena, insieme al Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, che hanno fatto irruzione nell’appartamento di Taverne d’Arbia, in provincia di Siena, dove ‘Johnny lo Zingaro’ si nascondeva. A tradirlo è stato l’amore per una donna. Al momento dell’irruzione della polizia l’uomo era con Giovanna Truzzi, 58 anni, a sua volta evasa dagli arresti domiciliari che scontava a Pietrasanta, in provincia di Lucca. La polizia ha seguito le sue tracce sin dall’inizio della sua rocambolesca fuga in taxi a Genova.