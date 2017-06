Giallo a Londra per la morte di Pietro Sanna, nuorese 23enne ucciso in un appartamento della City con alcune coltellate. Pochi gli elementi che trapelano sulla vicenda. I familiari sono stati avvisati e si stanno preparando per raggiungere Londra.

Sanna, figlio di imprenditori nuoresi, viveva da qualche tempo a Londra, dove aveva voluto raggiungere il fratello maggiore. Sarebbe stato proprio il fratello a trovarlo cadavere nell’appartamento. Tra le prime ipotesi sull’omicidio, anche quella di un furto finito in tragedia.