WhatsApp sta sperimentando la funzione che permette di inviare ogni tipo di file, senza più dover procedere ad una conversione attraverso una apposita app. Se prima si potevano inviare solo alcuni tipi di file in formato originale, ora – secondo l’account @wabetainfo – la funzione è estesa a tutti i tipi di file, come confermano anche i tweet inviati da utenti di diversi paesi.

La novità – per ora riservata solo ad alcuni utenti – riguarda sia user IOS che possessori di apparecchi Android e Windows Phone. Tra l’altro, la nuova funzione consentirà di inviare foto e video che non dovranno essere compressi prima della spedizione. Attualmente, per gli utenti IOS – si legge – il limite è di 128 MB. Per Android la soglia è fissata a 100 MB. Gli utenti già abilitati potranno utilizzare la funzione anche attraverso la versione web dell’applicazione. In quel caso, potranno essere inviati file di 64 MB.