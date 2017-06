Un uomo di 60 anni, dirigente d’azienda, è stato ucciso con diverse coltellate questa mattina a Modena, in un condominio di via Mare Adriatico, dalla compagna straniera. L’omicidio è avvenuto verso le 6. E’ stata la donna a dare l’allarme alla polizia, poi si è consegnata agli agenti.La compagna, cinquantenne, si è costituita telefonando alla polizia. Si tratta a quanto pare dell’ex badante dei genitori di lui.

L’uomo, Claudio Palladino, è stato ucciso nell’appartamento al terzo piano della palazzina. La compagna, cinquantenne, sarebbe l’ex badante dei genitori di lui. Palladino sarebbe stato colpito con almeno una decina di fendenti, ma non è stato ancora chiarito se tra i due c’è stata una colluttazione.