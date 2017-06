Pyongyang ha definito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump uno “psicopatico”, in relazione alle dichiarazioni rilasciate in seguito alla morte di Otto Warmbier, lo studente americano tornato in coma negli Stati Uniti dopo la sua detenzione in Corea del Nord.

Secondo il giornale Rodong Sinmum, organo ufficiale del partito unico al potere a Pyongyang, Trump ha in casa “una situazione difficile” e ha accarezzato l’idea di un attacco preventivo contro il regime di Kim Jong-un per deviare l’attenzione della crisi politica interna. “La Corea del Sud deve rendersi conto che seguire questo psicopatico di Trump potrà portare solo al disastro”, si legge in un editoriale.