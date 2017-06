Niente ergastolo per Brega Massone. E’ stata annullata dalla Cassazione la condanna all’ergastolo per l’ex primario di chirurgia toracica della clinica Santa Rita di Milano.

Per i supremi giudici non sono “omicidi dolosi” quelli dei 4 anziani portati in sala operatoria per “interventi inutili”. La Corte d’Assise d’Appello di Milano dovrà riqualificare l’accusa di omicidio, escludendo la volontarietà e il dolo, e riqualificare la pena per Brega Massone.

E’ stato annullato il verdetto emesso il 21 dicembre 2015 in appello.