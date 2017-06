E’ stata annullata dalla Cassazione la condanna all’ergastolo per l’ex primario di chirurgia toracica della clinica Santa Rita di Milano, Pier Paolo Brega Massone. Per i supremi giudici non sono “omicidi dolosi, né volontari” quelli dei quattro anziani portati in sala operatoria per “interventi inutili”. La Corte d’Assise d’Appello di Milano dovrà ora riqualificare l’accusa di omicidio, escludendo la volontarietà e il dolo, e riqualificare la pena per Brega Massone. E’ stato così annullato il verdetto emesso il 21 dicembre 2015 in appello.

A suo carico un’ottantina casi di lesioni nel primo filone processuale. In quella occasione era stato condannato al carcere a vita con isolamento diurno per 3 anni. Le accuse a suo carico erano queste: avrebbe ucciso Giuseppina Vailati, 82 anni, Maria Luisa Scocchetti, 65 anni, Gustavo Dalto, 89 anni, e Antonio Schiavo, 85 anni. Tutti anziani portati, secondo l’accusa, in sala operatoria senza alcuna giustificazione clinica per interventi “inutili” effettuati al solo fine di “monetizzare” i rimborsi del sistema sanitario nazionale per la clinica convenzionata.