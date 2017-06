Secondo indiscrezioni delle ultime ore Popolare Vicenza e Veneto Banca potrebbero essere salvate da Intesa-SanPolo. Il consiglio dell’istituto, infatti, riunitosi oggi, avrebbe deciso di dare la propria disponibilità all’acquisto delle due ex popolari.

L’operazione di acquisizione riguarderebbe, però, soltanto l’attività commerciale dei due istituti e della rete. La parte dei crediti deteriorati, da circa 10 miliardi, sarebbe invece scorporata in una bad bank che lo Stato e i titolari dei bond subordinati veneti, in essere per circa 1,2 miliardi, sarà chiamato a ricapitalizzare. Non è chiaro il prezzo di acquisto da parte del gruppo guidato da Carlo Messina: ma dovrebbe essere simbolico, anche perché non ci sarebbero altri istituti disposti a comprare.

In ogni caso l’operazione non dovrebbe comportare un aumento di capitale.