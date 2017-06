E’ stata scelta la Lirica ‘Versicoli quasi ecologici‘, tratta dalla raccolta Res Amissa, di Giorgio Caproni come traccia dell’analisi del testo, prima prova della maturità di quest’anno.

Dopo le fatidiche “notti di lacrime e preghiere”, oltre 500mila studenti sono alle prese in questo momento con la prima prova scritta degli Esami di Stato, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. I maturandi avranno al massimo 6 ore per concludere la loro prova.

Sono ammessi in aula vocabolari, orologi, calcolatrici scientifiche e/o grafiche e, se previste, attrezzature informatiche e di laboratorio. No invece a telefoni cellulari, connessione ad internet, calcolatrici Cas, wireless o con connessione elettrica, libri di testo e trucchi per copiare.

Domani invece sarà la volta della seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studi, mentre la terza prova, assegnata da ciascuna commissione d’esame, è in calendario lunedì 26 giugno. Sì impegno, dunque, e #NoPanic!, esorta il Miur.