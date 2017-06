Oggi si canta e si balla ovunque, torna la Festa della Musica. Anche quest’anno il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, si tiene in tutta Europa la manifestazione dedicata ai concerti e alle performance musicali. Sono oltre 9mila gli eventi in programma nelle piazze, nelle strade, nei parchi, nei musei, nei luoghi di culto, nelle carceri, nelle ambasciate, negli ospedali, nei centri di cultura, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nelle metropolitane di 511 città e borghi italiani e 41 sedi diplomatiche all’estero. A questa edizione l’Italia ha assegnato il tema ‘La strada suona’, esortando i cittadini a esibirsi all’aperto con i propri strumenti unendosi idealmente ai tanti artisti coinvolti, così come avviene in Francia, dove la festa è nata 25 anni fa.

Tra i tanti eventi previsti in Italia si segnalano: il concerto dei medici e infermieri al San Camillo di Roma; la musica in strada contro mafia e bullismo a piazza Politeama a Palermo organizzata da Radio 100 passi; il dj set di Boosta sulla scalinata della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma; i concerti nelle zone del terremoto del centro Italia con esibizioni a Camerino, Norcia e Cascia; le performance in diversi scali aereoportuali tra i quali Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia. Dalle ore 18, invece, i supermercati Carrefour aperti 24 ore su 24 diventeranno un vero e proprio palcoscenico ospitando gli spettacoli live di artisti affermati e band emergenti. E’ possibile consultare la lista completa degli eventi sul sito www.festadellamusica.beniculturali.it.