Allarme a Bruxelles. Sono state evacuate la stazione centrale e la Gran-Place. La polizia ha neutralizzato un uomo con indosso una cintura esplosiva. Alla stazione centrale sarebbe stata registrata una esplosione. Interrotta la circolazione di treni e della metropolitana. La polizia belga assicura in un tweet che la situazione è sotto controllo.

L’uomo è stato neutralizzato alla stazione centrale, ha reso noto la procura belga. Secondo i pompieri, l’esplosione registrata alla stazione centrale è stata di bassa intensità e non ha provocato vittime.

L’attenato è avvenuto poco prima delle nove di questa sera. Come scrive Le Soir, al momento non si conoscono le condizioni del presunto assalitore. Secondo un commissario della polizia locale citato dal quotidiano, a esplodere questa sera alla stazione centrale è stato un bagaglio e l’esplosione è avvenuta nello stesso momento in cui i militari hanno colpito il sospetto.