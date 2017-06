Due omicidi in un giorno in Abruzzo.

Un 22enne, Manuel Spinelli, è stato raggiunto nella tarda serata di ieri da alcuni fendenti all’occhio sinistro e al torace. Il ragazzo era appena uscito con gli amici dalla taverna “Wolf” quando, all’angolo tra viale Mazzini ed il lungomare Marconi, un’auto si è fermata e sono scesi degli uomini che lo hanno accoltellato a morte.La prima ipotesi è quella di una vendetta per una ragazza contesa tra i due giovani. La giovane al centro del litigio sfociato nel delitto è infatti l’attuale compagna del fermato ed ex del rom morto. Tuttavia non si esclude il regolamento di conti per altri motivi.È stato fermato un albanese di 27 anni che si ritiene possa essere l’autore del delitto. Nel corso della mattinata si è rafforzato sempre più il movente sentimentale.

Sempre oggi poco prima delle 16 una dottoressa è stata trovata sgozzata davanti all’ospedale di Sant’Omero (Teramo). Sembra che si tratti dell’epilogo tragico di un episodio di stalking. La vittima si chiamava Ester Pasqualoni, aveva 53 anni ed era un’oncologa. Alcuni testimoni hanno riferito di aver notato un’auto, un’utilitaria, dileguarsi dalla zona del delitto.