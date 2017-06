Ancora terrore a Londra. Un veicolo, forse un furgone, ha travolto numerose persone a Finsbury park, nella zona nord della città. Il bilancio è di un morto e 8 feriti. La notizia ha trovato conferma in una nota della polizia che indica in Seven Sisters road la zona dell’allarme e riferisce di un arresto effettuato. L’incidente è avvenuto nei pressi di una moschea nei giorni del Ramadan.