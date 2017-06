Andrea Montanari è il nuovo direttore del Tg1. Il cda ha approvato la nomina del giornalista, finora alla guida di Giornale Radio e Radio1. Al posto di Montanari, che succede all’attuale dg Mario Orfeo, va il conduttore di Agorà Gerardo Greco.

Nato nel 1958 a Ravenna, Montanari è giornalista professionista dal 1990, entra in Rai nel 1991 come redattore presso il Giornale Radio 2. Nel 1994, nell’ambito della redazione Politico Parlamentare del Giornale Radio, viene promosso Caposervizio. Nel marzo 1997 è assegnato al Tg1, dove è cronista parlamentare e – dall’anno successivo – inviato al seguito del presidente del Consiglio dei ministri. Nel luglio 2001, nell’ambito della redazione politica del Telegiornale 1, gli viene riconosciuta la posizione mansionaria di Vicecaporedattore e, nel maggio 2007, gli viene affidata la responsabilità della redazione con il riconoscimento della qualifica di Caporedattore. Nel settembre 2009 riceve l’incarico di realizzare i servizi dal Quirinale. Nel gennaio 2013 è nominato Vicedirettore del Tg1 e responsabile dell’edizione delle 20.00: cura il sommario e l’assegnazione dei servizi e coordina diverse edizioni Straordinarie del Tg1, anche in occasione dei recenti attacchi terroristici, dal Bataclan alla strage di Monaco di Baviera; conduce numerosi speciali TG1 e dirette istituzionali di Rai1 su temi internazionali e italiani (tra cui le elezioni e la crisi economica in Grecia, le elezioni politiche e amministrative italiane, il 150ø dell’Unità d’Italia); segue la realizzazione del nuovo studio del Tg1 digitale. Nell’agosto 2016 viene nominato Direttore della testata Giornale Radio, che include Gr1, Gr2, Gr3, Gr Parlamento, e Direttore di Radio1.

Gerardo Greco, nato a Roma nel 1966, è laureato in Scienze Politiche, è giornalista professionista. Entra in Rai vincendo nel 1992 il concorso pubblico per il primo Master della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia. Dal 1995 al 2001 è al Giornale Radio: segue da cronista i principali avvenimenti italiani di quegli anni, a cominciare dalle inchieste di Tangentopoli. Nel giugno 2001 viene inviato all’Ufficio di corrispondenza di New York per una sostituzione ferie di pochi mesi. Dopo l’11 settembre rimane in America per 12 anni. Prima come corrispondente per il Giornale Radio, poi per il Tg2 e infine per il Tg1. Segue la tragedia delle Torri Gemelle e la rinascita, le guerre al terrorismo, l’avvento di Obama, le primavere arabe. Dal 2008 si occupa soprattutto del grande racconto della crisi economica e delle sue radici. Tutti i protagonisti della politica nazionale e molti di quella internazionale sono passati davanti alla sua telecamera negli ultimi 15 anni. Per due stagioni, nel 2011 e nel 2012, è conduttore di Uno Mattina Estate. L’anno successivo è promosso caporedattore. Da marzo 2013 realizza e conduce Agorà, su Rai3. Ha scritto diversi libri soprattutto sul rapporto tra finanza e politica. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui il Premiolino in Italia.