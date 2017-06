Yida International Investment, colosso immobiliare e finanziario cinese, ha offerto 7,5 miliardi di euro per acquistare Esselunga. La proposta arriva nel momento in cui Marina Caprotti, la figlia più giovane del fondatore, assume la vicepresidenza e le redini dell’impero,. col marito, Francesco Moncada di Paternò che entra nel consiglio d’amministrazione.Moncada non era mai stato coinvolto da Bernardo nel gruppo, come del resto non lo era stata nemmeno l’ultima figlia Marina, a differenza di Giuseppe e Violetta, i figli del primo matrimonio dell’imprenditore con Giorgina Venosta.