Tensione sotto al Senato, dove Casapound, con il vicepresidente Simone Di Stefano in testa, sta manifestando contro la legge sullo Ius Soli che oggi arriva a Palazzo Madama. “Le forze dell’ordine schierate in assetto anti-sommossa per impedire che la manifestazione arrivasse sotto Palazzo Madama – riferisce il movimento – sono intervenute anche con idranti e manganelli, ferendo due manifestanti”. Dopo qualche minuto di scontri, la situazione si è calmata. Ora il sit in prosegue in piazza delle Cinque Lune.