E’ di almeno 12 morti e decine di feriti il bilancio dell’incendio del grattacielo residenziale di 24 piani a North Kensington, nel cuore di Londra: si teme una strage. Molti ancora i dispersi, tra cui due giovani fidanzati italiani. Gloria Trevisan e Marco Gottardi, entrambi veneti: 27 e 28 anni, architetti, nella capitale britannica dal marzo scorso, residenti in un appartamento al 23esimo e penultimo piano del grattacielo.

Testimoni raccontano di scene come l’11 settembre: ‘La gente si lanciava dalle finestre’ . Polemiche sulla sicurezza.

Ed è salvo un bimbo lanciato nel vuoto dalla mamma e preso al volo da un uomo. Si contano decine di feriti, ricoverati in sei ospedali. Una ventina sono in gravi condizioni. Dopo le prime verifiche sull’edificio, è stato scongiurato il rischio di collasso della torre. Intanto è stato rinviato l’annuncio dell’accordo di governo. “Profondamente rattristata per la perdita di vite”. E’ il commento della premier britannica Theresa May. Mentre il leader laburista, Jeremy Corbyn, chiede che il governo riferisca in Parlamento.