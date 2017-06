Via libera definitivo del Parlamento europeo alla proposta della Commissione Ue che permette agli Stati membri di abbassare l’Iva sugli ebook, allineandola con quella imposta ai libri cartacei. Fino ad oggi gli ebook dovevano essere tassati come minimo al 15%, mentre gli Stati possono applicare per i libri un tasso del 5% e in alcuni casi dello 0%. L’Italia era stata un’apripista in questa battaglia.

La modifica alla direttiva del 2006 sull’Iva per l’e-commerce che riguarda la tassazione applicata a libri, quotidiani e periodici, è stata appoggiata dall’Eurocamera con 590 voti a favore, 8 contrari e 10 astensioni. “Il nostro modo di leggere è cambiato – spiega il relatore del testo, il belga del Ppe Tom Vandenkendelaere -, non ha senso applicare un doppio standard in cui un giornale online è tassato di più rispetto allo stesso giornale comprato in edicola”.