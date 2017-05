Avrebbe causato almeno 22 morti e 59 feriti l’attentato che ha colpito ieri sera la Manchester Arena al termine del concerto della cantante americana Arianna Grande. La deflagrazione sarebbe avvenuta nella zona della biglietteria. La polizia e i servizi segreti indagano per terrorismo. Sembra che un attentatore suicida si sia fatto esplodere alla fine del concerto nell’area del foyer, mentre i giovani, soprattutto teenager, stavano lasciando l’enorme auditorium da 21.000 posti. Tra le vittime, ha confermato la polizia, ci sarebbero anche dei bambini. L’attentatore è morto nell’esplosione, ha detto il capo della polizia di Manchester, Ian Hopkins L’attacco è stato compiuto con un “ordigno improvvisato”, riempito di chiodi.

Secondo dirigenti americani citati dalla Cnn, le indagini sull’esplosione alla Manchester Arena starebbero esaminando la possibilità di un kamikaze. La bomba utilizzata potrebbe avere avuto chiodi all’interno per causare molti più danni. La Manchester Arena è la più grande arena indoor d’Europa, con una capienza di oltre 21mila posti: era affollata soprattutto di giovani e giovanissimi.

Se venisse confermata la matrice terroristica, quello all’Arena di Manchester sarebbe il peggiore attacco terroristico su suolo britannico dal 7 luglio del 2005, quando a Londra quattro bombe piazzate da Al Qaeda su mezzi di trasporto pubblico uccisero 56 persone, compresi i quattro kamikaze, e ne ferirono 700.

La premier britannica Theresa May ha diffuso stanotte un messaggio di cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime dell’esplosione alla Manchester Arena, sottolineando che l’episodio viene indagato come “un orrendo attacco terroristico”.l Partito conservatore della premier May ha annunciato la sospensione della campagna elettorale per la giornata di martedì. Convocato d’urgenza il Consiglio dei ministri e il comitato d’emergenza Cobra. Rinviati anche comizi e appuntamenti di altri partiti.