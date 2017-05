Ore contate per campo Dall’Orto alla direzione generale della Rai. Il Cdaha bocciato il piano informazione sottoposto al voto dal dg Favorevole il consigliere Guelfo Guelfi, Fortis e Freccero si sono astenuti. Contrari tutti gli altri compresa la Presidente Monica Maggioni.

Le prime due ore sono state dedicate ad analizzare la relazione del collegio sindacale riguardo ai rilievi Anac. Poi si è decisa una sospensione, con l’intesa di riprendere la discussione partendo dall’analisi del piano sull’informazione. A questo punto il consigliere Rai Paolo Messa ha abbandonato i lavori del consiglio perché “sarebbero venute meno le condizioni per il rapporto di fiducia con il direttore generale Antonio Campo Dall’Orto”.

“Non credo giovi alla Rai un conflitto permanente ed una situazione di sostanziale paralisi”, ha detto Messa. “In questi mesi ho rappresentato una posizione critica sulla gestione aziendale e in particolare sulle vicende che sono state oggetto di una delibera dell’Anac. Purtroppo le mie critiche e le mie proposte non hanno trovato riscontri. Credo sia un dovere, anche per rispetto dello stesso Campo Dall’Orto, trarne le conseguenze ed ammettere che sono venute a mancare le condizioni a base del rapporto di fiducia con il direttore generale”.

Messa ha dunque dato il via alla delicata partita del Consiglio di Amministrazione deciso a mettere il direttore generale nelle condizioni di dimettersi.