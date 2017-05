A parte il diretto inetressato la più contenta dell’esito delle elezioni in Framcia è stata Angela Merkel. Perchè la scelta dei francesi di mandare all’Eliseo Emmanuel Macron rassicura l’Europa e i difensori dell’euro. E, in prospettiva, rilancia l’asse franco-tedesco che, on la Brexit e l’uscita della Gran Bretagna, sarà il nuovo dominus assoluto dell’Ue.

Macron ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali francesi con il 66,06% delle preferenze, contro il 33,94% della sfidante Marine Le Pen. Questi i dati definitivi pubblicati sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno francese. Il neopresidente francese ha ottenuto 20.703.631 voti, mentre la leader del Front National si è fermata a 10.637.183. Macron ha fatto il pienone di voti nel dipartimento di Parigi, conquistando l’89,68% dei consensi e 849.251 voti, contro i 97.770 dell’avversaria, Marine Le Pen, che si è dovuta accontentare del 10,32% delle preferenze. Le Pen conquista solo due dipartimenti: l’Aisne con il 52,91% (47,09% per Macron) e il Pas-de-Calais con il 52,05% (47,95% per Macron). Ad Hénin-Beaumont, feudo della candidata, la Le Pen ha raggiunto il 61,56% dei voti.

“Stasera la Francia ha vinto”: queste le prime parole di Emmanuel Macron all’arrivo al Louvre, davanti all’enorme folla. “Chi diceva ‘non è possibile’ – ha aggiunto – non conosce la Francia”. “Voglio esprimere un pensiero per Marine Le Pen, non fischiate, hanno espresso, una rabbia e una collera, va ascoltata…”, ha detto ancora aggiungendo “Farò di tutto affinché nei prossimi anni non ci sia nessun motivo per votare per gli estremi”. “La Francia e il mondo si aspettano da noi la difesa dello spirito dei Lumi, ovunque”. “Vi servirò in nome del nostro motto: Libertà, Eguaglianza, Fraternità, vi servirò sulla base della fiducia che mi avete attribuito, vi servirò con amore, viva la Repubblica, viva la Francia”, ha concluso così Macron il suo discorso. Poco prima delle 23:00 Brigitte Macron è salita sul palco della piazza del Louvre per salutare i militanti che l’hanno accolta con un applauso, cantando la Marsigliese. Emmanuel Macron l’ha presa per mano e la nuova première Dame ha salutato tutti, mostrandosi commossa ed emozionata. Poi l’hanno raggiunta i tre figli con i 7 nipoti e amici della coppia Macron.

Marine Le Pen dopo i risultati ha telefonato a macron congratulandosi per la vittoria. “I francesi hanno scelto la continuità”, ha detto ammettendo la sconfitta. “Per noi è un risultato storico” che “pone il fronte patriottico come prima forza d’opposizione”, ha aggiunto ancora Marine Le Pen. “Voglio rassicurare i francesi che hanno scelto di darmi il loro voto. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito e hanno fatto una scelta coraggiosa e fondamentale”, ha aggiunto. “Voglio ringraziare gli 11 milioni di francesi che mi hanno accordato la loro fiducia”, ha detto Marine Le Pen. “Lavorerò per raccogliere ancora più persone tra coloro che vogliono scegliere la Francia”.