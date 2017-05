Una bambina di sei anni è morta in seguito all’esplosione di un castello gonfiabile in un ristorante di Caldes di Malavella, in Catalogna. Altri sei bambini sono rimasti feriti e due di loro sono ricoverati in condizioni gravi ma stabili. Secondo i primi accertamenti, il ristorante non aveva le autorizzazioni necessarie.

Stando a quanto emerso, l’esplosione è stata particolarmente violenta e alcuni bambini sono stati ritrovati “a dieci o venti metri di distanza”. Il castello è stato proiettato, secondo il racconto di alcuni testimoni, a una altezza di 40 metri sopra il tetto del ristorante.