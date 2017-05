L’inconsistenza dell’Italia nelle politiche economiche e industriali avrà una nuova dimostrazione domani quando l’assemblea di Telecom, quella che una volta era la nostra primaria compagnia telefonica, eleggerà alla presidenza un francese. Si tratta di Arnaud de Puyfontaine, il ceo del gruppo Vivendi che è il principale azionista del gruppo italiano con il 23% del capitale. Bisogna anche dire che de Puyfontaine è attualmente sotto inchiesta della procura di Milano per sospetto aggiotaggio nella scalata a Mediaset. Il gruppo guidato da Vincent Bolloré, infatti, sta conducendo una campagna d’Italia con grande dispendio di mezzi ed energie, nella quale rientra non solo Telecom ma anche il gruppo televisivo della famiglia Berlusconi.

Però la maggiore conseguenza, non proprio da poco, di una presidenza francese nella società telefonica italiana riguarda la sicurezza nazionale. Telecom Italia controlla infatti Sparkle, la società che possiede la rete di cavi sottomarina attraverso cui passano le comunicazioni da e per il Medio Oriente e in molte altre aree sensibili per lo scacchiere geopolitico internazionale, dall’Asia al Nord Europa. Non a caso, proprio un anno fa, furono intavolate trattative tra Telecom e la Cdp per scorporare Sparkle e garantire un presidio pubblico almeno in questa società, ma finirono in un nulla di fatto.

E quindi da venerdì 5 maggio de Puyfontaine, se assurgerà alla presidenza, avrà anche la delega alla supervisione di Sparkle, facendo così contenti i servizi di sicurezza francesi che potrebbero guadagnare visibilità su una serie di dati sensibili per la sicurezza in Mediterraneo e nel mondo.

La colpa, naturalmente, non è dei francesi, ma degli italiani che, in questa come in altre vicende, non sono in grado di difendere gli interessi nazionali.