‘Populismo, politica e morbillo’: e’ il titolo di un editoriale del New York Times che mette nel mirino il Movimento 5 stelle e ammonisce sul pericolo che in questi tempi di post verita’ possono rappresentare ”le bugie, le teorie cospirative e le illusioni diffuse dai social media e dai politici populisti”. Tra gli esempi citati, l’opposizione ai vaccini che ha portato ad una grave diffusione di morbillo in Italia e in alcuni altri Paesi europei.

Il giornale ricorda che anche il presidente americano Donald Trump ha alimentato lo scetticismo sui vaccini, assecondando l’ipotesi – infondata – di un legame con l’autismo. ”In Italia – scrive il quotidiano – il movimento populista Cinque stelle (M5s) guidato dal comico Beppe Grillo ha fatto attivamente campagna su una piattaforma anti vaccini, ripetendo i falsi legami tra vaccinazioni ed autismo. Per questi e altri scettici, la diffusione del morbillo in Italia dovrebbe suonare come un allarme forte”, ammonisce il Nyt citando l’aumento di caso dal 2015. ”L’M5s forse – osserva il giornale – non e’ responsabile per l’intera diffusione, dato che lo scetticismo sui vaccini e’ anteriore alla crescita del partito. Ma la percentuale di bambini di anni vaccinati e’ calata costantemente negli anni recenti. Combattere lo scetticismo sui vaccini – conclude il quotidiano – non e’ facile, perche’ neppure gli innumerevoli studi sanitari che negano qualsiasi legame tra vaccini e autismo sono riusciti a penetrare la coltre distesa da Grillo e persone come lui. La diffusione del morbillo fornisce alle autorita’ sanitarie un’opportunita’ di rafforzare la loro argomentazione sottolineando la concreta evidenza di quello che segue inevitabilmente quando le vaccinazioni calano”.