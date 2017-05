Un uomo di 77 anni è morto dopo essere stato spinto in mare da una scogliera a Monopoli, a sud di Bari. A spingerlo sarebbe stato un gruppo di ragazzi durante un tentativo di rapina. L’anziano, cadendo, avrebbe sbattuto la testa sugli scogli in località ‘Cala Verdegiglio’. La vittima è il pensionato Giuseppe Dibello. Era in compagnia di un amico, quando i due sarebbero stati spinti in mare dagli scogli sui quali si trovavano. Dibello è morto dopo aver sbattuto sulle rocce ed essere finito in acqua, mentre l’amico si è salvato e ha dato l’allarme. Sarebbe stato proprio il superstite – a quanto si apprende – a raccontare ai carabinieri di essere stato spinto assieme a Dibello da un gruppo di giovani. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Monopoli. I primi accertamenti dei militari dell’Arma, coordinati dal pm del Tribunale di Bari Grazia Errede, confermano questa ricostruzione dei fatti e forniscono come ipotesi di movente il tentativo di rapina.