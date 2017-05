Il comitato di Andrea Orlando contesta i numeri, del risultato delle Primarie dem: Renzi sarebbe al 68%, contro il 70% dei risultati forniti dal Pd, il ministro al 22,2 (contro il 19,5%) ed Emiliano al 9,8 (10,5). L’affluenza inoltre non sarebbe di quasi due milioni di votanti ma fra 1,6 e 1,8 milioni.

Emiliano, nonostante la netta sconfitta, giudica «un risultato straordinario» il suo 10 per cento, Orlando invece invita ad aspettare i risultati ufficiali.

Renzi ieri avrebbe voluto correre la maratonina a Pontassieve. Ma, racconta la moglie Agnese, «è tornato troppo tardi». L’ex premier ha avuto uno scambio di auguri reciproci con il candidato alla presidenza della Repubblica francese Emmanuel Macron. «Io darò il massimo per vincere domenica, tu dai il massimo per vincere le prossime elezioni, insieme cambieremo l’Europa», si augura il candidato centrista all’Eliseo.

«Fronte democratico – rivendica intanto Emiliano – è la nuova area del Pd analoga per dimensioni a quella che era di Enrico Letta. Se Renzi avrà imparato dagli errori commessi, saremo pronti ad assicurare il nostro contributo alla discussione nel Pd e, una volta trovata la soluzione comune, la sosterremo».

E sulla riforma elettorale torna a dichiararsi «sinceramente disponibile» al confronto Luigi Di Maio, concordando con Renzi, ma non con i suoi ex rivali Orlando e Emiliano, sul no al premio alla coalizione altrimenti «facciamo la fine di Prodi con Mastella e di Berlusconi con Fini». La riforma elettorale, chiarisce il sottosegretario Maria Elena Boschi, «non è responsabilità esclusiva del Pd, occorre che tutte le forze politiche siano responsabili».