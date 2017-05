Il cadavere di una donna è stato ritrovato ieri sera in un appartamento di via Lagaccio 2, a Genova. L’86enne era scomparsa da casa il 28 aprile scorso e i suoi familiari allarmati avevano sporto denuncia alla polizia per la sparizione. E’ invece stata ritrovata senza vita all’interno dell’abitazione dei vicini di casa, al piano inferiore dello stabile in cui risiedeva. Il corpo di Anna Carla Arecco, che presenta una grossa ferita alla testa, era nascosto sotto il letto in camera del figlio dei vicini.

A scoprirlo è stata la madre dell’uomo, che stava facendo alcune pulizie domestiche ed è stata richiamata dal forte odore proveniente dalla stanza. Pierluigi Bonfiglio, cuoco di 34 anni, è stato accompagnato in serata presso il comando provinciale di Forte San Giuliano dai carabinieri. Dopo un lungo interrogatorio, ha confessato dicendo di avere fatto “una sciocchezza” e poi ha collaborato per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni l’omicidio è avvenuto tra venerdì e sabato scorsi.

Il movente sarebbe la necessità di denaro per acquistare stupefacenti. Dopo aver attirato l’anziana in casa con una scusa l’ha colpita alla nuca con un oggetto contundente e, dopo il delitto, si è introdotto in casa della donna portando via oro e preziosi. Bonfiglio ha aggiunto di aver poi consegnato tutto al suo pusher in cambio di alcune dosi. Secondo le forze dell’ordine il 34enne era un soggetto con dipendenze in cura presso il Sert.