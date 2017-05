Il cda di Alitalia, riunitosi al termine dell’assemblea, ha deciso all’unanimità di presentare l’istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria come disposto dalla legge. La decisione del cda è stata presa dopo aver «preso atto della grave situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, del venir meno del supporto dei soci e dell’impraticabilità, in tempi brevi, di soluzioni alternative». I voli e le operazioni della compagnia, si legge in una nota diffusa al termine della riunione del consiglio di amministrazione, non subiranno alcuna modifica e continueranno secondo la programmazione prevista.

Il commissariamento di Alitalia sarà formalizzato dal Consiglio dei ministri in una riunione ad hoc convocata per le 17. Il ministero dello Sviluppo economico, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, sta preparando il decreto per l’amministrazione straordinaria dell’Alitalia e la nomina dei commissari (che dovrebbero essere due o tre), mentre il ministero dell’Economia sta lavorando al provvedimento chiamato a definire i termini per il prestito ponte allo scopo di garantire la continuità aziendale dell’aviolinea: dovrebbe aggirarsi intorno ai 300-400 milioni, ma la cifra potrebbe salire fino a 500: un prestito necessario a garantire la sopravvivenza dell’ex compagnia di bandiera nei sei mesi di commissariamento. Palazzo Chigi ha già chiesto a Bruxelles di non considerare il prestito ponte un aiuto di Stato. Cosa sarà del futuro, però, è tutto ancora da vedere. «Prendendosi un po’ di tempo le condizioni per una soluzione ci sono», secondo Matteo Renzi: l’ex premier, riconquistato il Pd, ha promesso di presentare entro il 15 maggio il suo piano per Alitalia.