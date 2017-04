Un cittadino congolese, in passato ospite del centro per rifugiati di Brindisi, è stato arrestato mentre un marocchino, risultato in contatto con Anis Amri, autore della strage di Natale a Berlino, è stato espulso dall’Italia. Dalle indagini è emerso che i due facevano parte di una cellula salafita operante a Berlino e avevano aderito all’Isis.

Il congolese è il 27enne Lutumba Nkanga, residente in Germania, accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale. I poliziotti della Digos di Brindisi hanno accertato la totale adesione all’ideologia dell’Isis di Nkanga e del marocchino espulso, il 22enne Soufiane Amri, anche lui membro della cellula residente a Berlino. Quest’ultima era composta in tutto da undici militanti.

Le attività tecniche hanno permesso di riscontrare il loro percorso di radicalizzazione religiosa e la disponibilità al compimento di atti violenti, anche con il sacrificio personale, in diversi scenari operativi.