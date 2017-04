Tre scosse di terremoto di magnitudo 3.5, 4 e 4,1 sono state avvertite dopo le 23.09 gi giovedì a cavallo fra Marche e Umbria. Secondo l’Ingv, l’epicentro è localizzato tra i comuni di Visso, Monte Cavallo e Ussita nelle Marche e Preci, in Umbria. In totale sono state 11 le scosse avvenute nella notte nel Centro Italia. L’Ingv ha infatti segnalato altri 10 eventi sismici compresi fa 2.9 e 2.0 di magnitudo nell’Aquilano e nel Maceratese.

La prima scossa di magnitudo 3.5 è avvenuta alle 23.09 (epicentro a 5 chilometri da Visso, profondità 8 chilometri), la seconda di magnitudo 4 (epicentro a 4 chilometri da Visso, profondità 9 chilometri) è delle 23.16, mentre la terza di magnitudo 4.1 (epicentro a 4 chilometri da Visso, profondità 8 chilometri) è delle 23.19. Tre forti scosse, dunque, nell’arco di soli dieci minuti. Non sembrano essersi verificati danni a cose o persone ma le scosse sono state percepite fino a Foligno.

La zona di Visso venne colpita dall’ondata sismica iniziata il 24 agosto scorso con le repliche del 26 (una scossa di magnitudo 5,4 colpì il centro del maceratese alle 19.11) e del 30 ottobre (6,5 della scala Richter alle 7,40).