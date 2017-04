Il Tribunale delle Libertà Marco Pannella viene istituito dal ‘Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito’ per affrontare con efficacia i drammatici problemi delle vecchie e nuove schiavitù che tormentano molta parte della popolazione in Italia e nel mondo. Il Partito Radicale, con la collaborazione di cittadini provenienti dal mondo giuridico, culturale, sociale e politico, rinnova e rafforza il suo impegno nella difesa di tutti coloro che abbiano subito gravi violazioni nel loro diritto alla giustizia, alla dignità, alla conoscenza, al lavoro e alla vita.

Il Tribunale sarà un luogo d’incontro dove, nel proseguimento dell’opera di Marco Pannella, le fragilità sociali potranno trovare ascolto e voce contro qualunque forma di ingiustizia e dove potranno ricevere protezione contro soprusi e violenze.

Marco Pannella nasceva a Teramo il 2 maggio 1930, la sua scomparsa il 19 maggio del 2016 ha lasciato un grande vuoto umano e politico ma la sua testimonianza di vita e generosità per l’affermazione dei diritti di tutti – soprattutto dei più deboli e indifesi -è un grande patrimonio, nell’indifferenza e nel cinismo che si incontrano sempre più spesso .

Il “Tribunale delle Libertà Marco Pannella” istituirà delle ‘Corti di Giustizia’ formate da giuristi e rappresentanti del mondo della cultura, delle professioni e del volontariato per affrontare i grandi temi delle povertà, delle guerre, delle ingiustizie e delle diverse forme di schiavitù derivanti da una ‘globalizzazione’ antisociale e dalle crisi internazionali.

Il Tribunale delle Libertà Marco Pannella, verrà presentato a Roma martedì 2 maggio, in occasione del compleanno di Marco Pannella, presso la sede del Partito Radicale in via di Torre Argentina.