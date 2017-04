I più giovani forse neppure sanno di cosa si parli. Ma a tutti gli altri termini come i fratelli Mattei e il rogo di Primavalle evocano, o dovrebbero evocare, una tragedia assurda degli anni di piombo. Perchè quella strage del 16 aprile 1973 brucia ancora.

E brucia perchè è tornata prepotentemente di attualità dopo che Achille Lollo, l’ex attivista di Potere Operaio coinvolto nel rogo di Primavalle ha iniziato a collaborare (retribuito riteniamo) con un sito internet vicino ai 5 stelle.

E a riportare in vita la storia è Giampaolo Matteo, fratello di Stefano e Virgilio, morti nell’incendio della loro casa nel quartiere romano di Primavalle.

“Sono deluso e arrabbiato – dichiara Mattei – A 44 anni dalla strage che ha provocato la morte dei miei fratelli ci sono ancora procedimenti aperti. Non c’è una sentenza definitiva che individui i mandanti. Non c’è mai stata la giusta condanna degli assassini di Virgilio e Stefano. E sono offeso dalla politica che ha assunto e pagato Achille Lollo”.

Poi lancia un’accusa che dovrebbe essere un monito per tutti “Tutti gli assassini degli Anni di Piombo oggi sono professori e intellettuali. Sono stati accolti da varie associazioni e lavorano e vivono bene nonostante gli ergastoli mai scontati. Non sono loro a infastidirmi ma i politici che hanno permesso questo, che hanno dimenticato le vittime premiando i carnefici”.

Il sito cui collabora Lollo è registrato a nome di Alessandro Bianchi, stretto collaboratore di Alessandro Di Battista.”Alessandro Di Battista mi ha telefonato – sostiene Mattei,- scusandosi. Mi ha detto che Bianchi ‘è un ragazzo’. Che non sapeva del passato di Achille Lollo. Che lui non sapeva del sito di Bianchi”.

Il Rogo di Primavalle

Nella notte del 16 aprile 1973 tre aderenti di Potere Operaio partono per minacciare Mario Mattei, ex netturbino e segretario della sezione di primavalle del Movimento Sociale Italiano.

Alle tre di notte nel tentativo di dare fuoco alla porta di casa[ versarono cinque litri di benzina] sotto l’ingresso dell’appartamento abitato dalla famiglia composta da Mattei, dalla moglie Anna Maria e sei figli, al terzo piano delle case popolari di via Bernardo da Bibbiena 33. Quella che doveva essere un’azione intimidatoria si tramuta in una tragedia dopo aver versato la benzina sulla porta si verifica uno scoppio generato da un innesco artigianale che in pochi minuti fece divampare l’incendio in tutto l’appartamento Mario Mattei riuscì a scappare gettandosi dal balcone, la moglie Anna Maria e i due figli più piccoli, Antonella di 9 anni e Giampaolo di soli 3 anni, riuscirono a fuggire dalla porta principale quando il fuoco cominciò a diffondersi. Lucia di 15 anni grazie al padre si calò nel balconcino del secondo piano e da lì si buttò, presa al volo dal Mattei già a terra nonostante le ustioni sul suo corpo. Silvia, 19 anni, si gettò dalla veranda della cucina: batté la testa sulla ringhiera del secondo piano, la schiena sul tubo del gas, fu trattenuta per qualche istante dai fili del bucato e quindi finì sul marciapiede del cortile riportando la frattura di due costole e tre vertebre.

Gli altri due figli, Virgilio di 22 anni, militante missino, e il fratellino Stefano di 8 anni morirono bruciati vivi non riuscendo a gettarsi dalla finestra per scampare alle fiamme. Il dramma avvenne davanti ad una folla che si era radunata nei pressi dell’abitazione, e assistette alla progressiva morte di Virgilio, rimasto appoggiato al davanzale a cercare aiuto, e di Stefano, scivolato all’indietro dopo che il fratello maggiore che lo teneva con sé perse le forze. I corpi carbonizzati vennero trovati dai vigili del fuoco vicino alla finestra stretti in un abbraccio.

Gli attentatori lasciarono sul selciato una rivendicazione della loro azione: “Brigata Tanas – guerra di classe – Morte ai fascisti – la sede del MSI – Mattei e Schiavoncino colpiti dalla giustizia proletaria”.

Così ha ricordato l’episodio Bruno Vespa: «Il 16 aprile 1973 arrivai con una troupe poco dopo l’allarme, dato alle quattro del mattino. Vidi il corpo carbonizzato del figlio maggiore di Mattei, Virgilio, ricurvo sul davanzale della finestra come un’orrenda coperta nera. Alle sue spalle c’era il cadavere del fratellino Stefano, dieci anni, bruciato anche lui. Il resto della famiglia s’era salvato, a prezzo di ferite gravi, gettandosi dal terzo piano»

Nell’aprile del 1973 le indagini, affidate al sostituto procuratore Domenico Sica, si indirizzarono subito verso piste collegate all’area della sinistra extraparlamentare e, in particolare, verso gli esponenti del’ala considerata più movimentista di Potere Operaio. Vennero spiccati tre mandati di arresto per i presunti responsabil: Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo. Mentre Lollo venne subito catturato quello stesso giorno, gli altri due componenti della Brigata Tanas, Clavo e Grillo, riuscirono a sfuggire all’arresto e si diedero alla latitanza, riparando in Svizzera.

Il processo in Corte d’Assise si concluse il 15 giugno 1975 con l’assoluzione per insufficienza di prove degli imputati dalle accuse di incendio doloso e omicidio colposo.

In secondo grado, Achille Lollo, Marino Clavo, Manlio Grillo, furono condannati a 18 anni di carcere per incendio doloso duplice omicidio colposo, uso di esplosivo e materiale incendiario.

In seguito la pena venne dichiarata estinta per prescrizione.