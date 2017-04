“Lufthansa non alcuna intenzione di acquistare Alitalia”. Lo ha detto Ulrik Svensson, il direttore finanziario della compagnia aerea tedesca secondo quanto riporta Reuters. “Non ho commenti su Alitalia, ma non siamo per comprarla”, ha detto Svensson. Non e’ interessata a comprare nessun asset Alitalia la compagnia low cost Norwegian Airlines, come riferisce il ceo Bjoern Kjos. Svensson ha risposto a una domanda degli analisti dopo la diffusione dei dati del primo trimestre. “Lufthansa non alcuna intenzione di acquistare Alitalia”. Lo ha detto Ulrik Svensson, il direttore finanziario della compagnia aerea tedesca secondo quanto riporta Reuters. “Non ho commenti su Alitalia, ma non siamo per comprarla”, ha detto Svensson. Non e’ interessata a comprare nessun asset Alitalia la compagnia low cost Norwegian Airlines, come riferisce il ceo Bjoern Kjos. Svensson ha risposto a una domanda degli analisti dopo la diffusione dei dati del primo trimestre.

Oltre a Lufthansa, si chiama fuori anche Intesa Sanpaolo, che le indiscrezioni davano come “mediatore” per la soluzione tedesca. L’ad della banca, Carlo Messina, spiega infatti che “non esiste un piano B portato avanti da Intesa Sanpaolo. Non abbiamo un piano B e non compete a noi farlo. Noi siamo una banca, un’azienda che si occupa di credito e non di aeromobili”.

Messina spiega comunque che “qualunque soluzione possa garantire la continuità aziendale di Alitalia e quindi possa salvaguardare i posti di lavoro sarebbe da percorrere. Sui giornali ho letto di Lufthansa ma anche di Ferrovie dello Stato, che può essere un nuovo modello di integrazione tra trasporto aereo e di terra. Quindi tutto quello che può consentire di salvaguardare la situazione sociale ci vede assolutamente non contrari”.

Il ceo della Malaysia Airlines ha invece detto a Reuters ieri che sarebbe interessato al leasing di aerei di lungo raggio di Alitalia.